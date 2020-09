Banchi della maggioranza deserti, nessun rischio d’assembramenti

Viterbo - Consiglio comunale - Durante le interrogazioni alla spicciolata se ne vanno tutti - È il deserto, regola anticovid rispettata...

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Assembramenti in consiglio comunale? Nessun pericolo. Almeno tra i banchi della maggioranza. Deserti.

Ci sono le interrogazioni. Parla la consigliera Patrizia Notaristefano (Viterbo 2020), intervento sull’asilo nido comunale e alla spicciolata tutti gli esponenti del centrodestra, quelli presenti, escono.

L’ultimo a uscire, il capogruppo della Lega Andrea Micci, che fino a poco prima aveva resistito.

Non si corre di certo il rischio d’infrangere la regola numero uno per combattere il Coronavirus, ovvero che ci siano gruppi di persone insieme nello stesso luogo. Da quelle parti non c’è proprio nessuno.

Ogni tanto qualcuno fa capolino, entra e poi se ne va di nuovo.

Si può partecipare in presenza, ma anche da casa. Resta da capire se pure quelli collegati da remoto ne abbiano approfittato per fare una pausa.

Chi resiste, sono quelli della minoranza, presenti. Più o meno attenti. Ma questa è un’altra storia.

17 settembre, 2020