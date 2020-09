Nove candidati sindaco per tre comuni

Elezioni amministrative 2020 - Civita Castellana, Blera e Bomarzo al voto - Particolarmente attesa la sfida nella città della ceramica

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – A Civita Castellana la sfida più attesa, ma si vota pure a Bomarzo e Blera. Nella Tuscia non c’è solo il referendum costituzionale. Nei tre comuni si va pure al rinnovo delle rispettive amministrazioni.

Dovevano essere due nell’anno in corso, ma si è aggiunta Civita, con la caduta della giunta Caprioli.

A Civita Castellana corrono in quattro per la carica di sindaco, con sette liste a sostegno.

Luca Giampieri (FdI) è il candidato unico, stavolta, di tutto il centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, con l’aggiunta della lista civica SiAmo Civita.

Tutti insieme, dopo il passo indietro della Lega che ha rinunciato al suo uomo, Matteo Massaini, alla carica di primo cittadino.

Il Partito democratico punta su Domenico Cancilla per riconquistare l’amministrazione. Alcune conferme in lista e diverse novità fra i nomi.

I rimanenti due candidati sindaco erano in corsa già un anno fa.

Maurizio Selli è il nome del Movimento 5 stelle, gruppo che per primo ha ufficializzato la propria scelta.

Mentre Rifondazione comunista punta su Yuri Cavalieri, anche lui consigliere comunale uscente.

Elezioni comunali 2020: Le liste in corsa nella Tuscia

Gli altri due centri in cui si va al voto, Blera e Bomarzo, hanno in comune i primi cittadini uscenti, che al termine del loro primo mandato hanno deciso di non ripresentarsi. Si tratta rispettivamente di Elena Tolomei e Ivo Cialdea.

A Blera si sfidano da una parte Nicola Mazzarella, con la lista Tradizione e sviluppo, dove corre il vicesindaco uscente Ottorino Menghini e l’ex primo cittadino Francesco Ciarlanti.

Dall’altra Luca Torelli, con la lista Per Blera e Civitella Cesi. Torelli è stato per diverso tempo presidente dell’università agraria.

A Bomarzo la corsa è a tre. Giovanni Lamoratta con la lista Cambiamo, dove si presenta il vicesindaco uscente Carlo Guglielmo e sostenuta dall’uscente Cialdea.

Altra lista, Uguaglianza. Schiera come primo cittadino la candidatura di Marco Perniconi, consigliere comunale uscente.

Nella città del parco dei Mostri gli elettori avranno anche una terza possibilità, data dal Movimento 5 stelle, con una donna scelta per la corsa a sindaco. Si tratta di Patrizia Farroni.

Si vota domenica 20 (dalle 7 alle 23) e lunedì 21 settembre (dalle 7 alle 15).

I nuovi amministratori di Blera e Bomarzo si conosceranno subito, mentre per Civita Castellana, se nessuno dei quattro contendenti otterrà il 50% più uno dei voti, si andrà al turno di ballottaggio fra i due più votati, tra due settimane.

Giuseppe Ferlicca

19 settembre, 2020