“Palestra a Santa Barbara, presto il bando per la gestione”

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Palestra a Santa Barbara, stiamo predisponendo il bando per la gestione”. Una delle incompiute viterbesi presto non potrebbe esserlo più. Il sindaco Giovanni Arena ci conta.

Iniziata con Marini primo cittadino, col successore Michelini i fondi, 700mila euro circa, si rischiava di perderli, ma sono riusciti a recuperarli e l’opera è stata iniziata e conclusa. O quasi.

Un inter non proprio fortunato ha fatto sì che nel frattempo a palazzo dei Priori tornasse il centrodestra e ci volessero tre sindaci (si spera) per vederla aperta.

“Stiamo predisponendo il bando – spiega Arena – il vincitore chiamato a gestirla abbiamo pensato che possa realizzare gli ultimi interventi all’esterno. Manca un marciapiedi.

Chi si aggiudica la gara provvederà a porre in essere la parte esterna mancante. Compito degli uffici trovare il modo per compensare l’intervento necessario”.

Lasciando ad altri l’onere di mettere la parola fine alla struttura nel popoloso quartiere, a palazzo dei Priori sperano d’accelerare i tempi. Perché all’interno l’opera è ultimata.

“Abbiamo utilizzato i cinquantamila euro a disposizione per arrivare in fondo agli interventi – precisa l’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini – io ho suggerito per la parte esterna questo tipo di percorso, evitando altri investimenti da parte dell’amministrazione che consegna l’opera così, perfettamente funzionante”.

Oggi una palestra ma in origine era altro. “Era stata pensata come centro polivalente – ricorda Allegrini – poi trasformata in palestra. Ma a quel punto servivano anche i bagni per il pubblico che sono stati realizzati. È stata rifatta pure la pavimentazione, nel frattempo rovinata.

Chi si occuperà della gestione avrà cura di realizzare opere minimali all’esterno per una completa fruizione”.

7 settembre, 2020