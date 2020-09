“Il problema dei senzatetto è stato affrontato dall’amministrazione fin dal suo insediamento”

Viterbo - La risposta dell'assessora ai Servizi sociali Antonella Sberna alla consigliera Chiara Frontini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In risposta alla consigliera Chiara Frontini, in data 22 settembre, a seguito di interrogazione in consiglio comunale in merito all’avviso pubblico per l’individuazione di un partner di progetto per la gestione del servizio di housing first e housing led.

Con determinazione a contrattare n. 2976 del 9 luglio si è approvato l’avviso di cui all’oggetto della presente interrogazione “Avviso pubblico – individuazione di un partner di progetto per la gestione del servizio di housing Led”.

Dopo aver valutato con il settore patrimonio in merito al reperimento di un immobile adatto a tale scopo. Tengo a precisare che l’intero finanziamento ammonta a 150mila euro ma che l’intervento oggetto dell’avviso a cui si fa riferimento ammonta a 20mila euro, come contributo alla struttura oggetto della convenzione con il comune per l’accoglienza emergenziale per cinque posti letto per nove mesi, in raccordo con le esigenze primarie del servizio sociale professionale. Quindi una minima parte rispetto all’ammontare dell’intero finanziamento ricevuto che per il resto sta seguendo il suo iter.

Si tratta infatti, a titolo esemplificativo, di servizi, acquisto arredi, acquisto beni di prima necessità e per i quali si sta provvedendo ad effettuare una indagine di mercato per acquistarli prima dell’inverno. Una parte di essi invece sono stati già acquistati lo scorso anno in attesa dell’inverno e messi a disposizione di polizia locale, protezione civile e associazioni del territorio che si occupano di questi temi.

Le faccio presente che nonostante la pubblicità che segue per legge qualsiasi tipo di avviso pubblico fatto da una pubblica amministrazione la sottoscritta ha anche dato risalto di ciò sulla stampa. Purtroppo le confermo che l’avviso è andato deserto e che a questo punto si stanno valutando soluzione ex lege alternative che diano comunque compiuta risoluzione all’obiettivo dell’avviso.

Le comunico inoltre che causa Covid-19 i termini per la rendicontazione del presente progetto europeo sono stati prorogati all’autunno 2021. Anche progetti che hanno termini e tempi europei, e le relative istituzioni che li promulgano sono consapevoli delle difficoltà dei comuni e soprattutto dei settori servizi sociali investiti in questo anno da un aggravio di lavoro che credo sia sotto gli occhi di tutti.

Si tratta di un progetto a cui ho tenuto fin dall’inizio, studiato e proposto con grande cura e sul quale ci stiamo fortemente concentrando per riuscire a portare a termine tutti gli step amministrativi, e soprattutto rendere intervento reale l’oggetto del finanziamento. Aggiungo inoltre che l’annoso problema dei senzatetto è stato affrontato concretamente da questa amministrazione fin dal suo insediamento, anche attraverso la creazione di apposite task force con la polizia locale e con le associazioni del terzo settore.

Tutto questo ha portato alla creazione di una rete attiva e sempre in contatto. Il servizio sociale si muove principalmente su segnalazione o attraverso azioni di monitoraggio concertate con la polizia locale, e interviene pertanto sui singoli casi che di volta in volta vengono segnalati e si lavora sugli utenti. Il più delle volte sono delle persone con fragilità, non di facile trattamento. Per ogni singola realtà cerchiamo di fare un’analisi, la prendiamo in carico e lavoriamo con tutti gli strumenti a disposizione, cercando come prima cosa di trovare una collocazione a queste persone per evitare di farle dimorare all’esterno. Successivamente andiamo poi a lavorare sui casi specifici e sulla riqualificazione dei soggetti.

Questa è la prassi che viene utilizzata da sempre. Negli ultimi due anni, e di questo abbiamo avuto modo in più occasioni di parlarne, anche a livello mediatico, abbiamo creato dei veri e propri coordinamenti attivi, con la polizia locale e diverse associazioni del terzo settore, con le quali siamo in costante contatto per un attento monitoraggio e per un tempestivo intervento, qualora si rendesse necessario.

Antonella Sberna

Assessora ai Servizi sociali

25 settembre, 2020