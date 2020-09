A Montalto è suonata la prima campanella – Elementari e medie a pieno regime, turni per le superiori

Rientro a scuola - L'istituto comprensivo è partito con la settimana del benvenuto - All'alberghiero il 20% delle classi, a rotazione, seguirà le lezioni da casa - Il vicesindaco Luca Benni: "Con equilibrio e responsabilità riusciremo a vincere anche questa battaglia"

di Samuele Sansonetti

Montalto di Castro – Il mondo è cambiato ma il suono della campanella è rimasto sempre lo stesso. E’ inconfondibile, come l’emozione del primo giorno di scuola che da sempre coinvolge gli studenti. Anche stamani, nonostante il Coronavirus, è andata così. Perlomeno nei comuni che hanno mantenuto invariata la data d’inizio delle lezioni.

A Montalto di Castro, e di conseguenza nella frazione di Pescia Romana, gli istituti hanno aperto regolarmente oggi. Un’apertura strana ma comunque un nuovo inizio. Un nuovo capitolo verso il ritorno alla normalità, dopo mesi difficili e con un’emergenza sanitaria ancora in atto.

L’unico cancello chiuso per il momento rimane quello della materna. Per i più piccoli l’appuntamento è per il 24 settembre e per questo motivo il comune ha potenziato l’orario della ludoteca: da oggi al 23 settembre rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 fino alle 12.

Le elementari e le medie, invece, sono partite a pieno regime con la settimana del benvenuto. Misurazione della temperatura e mascherine, ovviamente, le novità principali che accompagneranno gli studenti per molto tempo assieme alla possibilità di togliere i dispositivi di protezione individuale una volta seduti nella propria postazione.

Qualche restrizione in più, rispetto all’istituto comprensivo, per i ragazzi delle superiori. All’Alessandro Farnese, sede distaccata dell’alberghiero di Caprarola, gli alunni effettueranno una rotazione per le limitazioni imposte dal trasporto pubblico. La capienza dei bus Cotral, infatti, è stata diminuita all’80% e la direzione dell’istituto ha deciso che ogni giorno il 20% delle classi seguirà le lezioni da casa, mentre il restante 80% si recherà in sede. Le rotazioni tra scuola e didattica a distanza saranno quotidiane.

“Per noi è un appuntamento importante – spiega il vicesindaco Luca Benni -. Abbiamo mantenuto la promessa di aprire le scuole oggi con uno sforzo enorme da parte di tutti. C’è stata un’organizzazione meticolosa sia da parte della dirigente scolastica Grazia Olimpieri che da parte di Simone Ambrosini della Multiservizi per il trasporto scolastico. Quest’ultimo è stato stato garantito a tutte le domande pervenute con l’aggiunta di un servizio esclusivo per i piccoli sotto i sei anni, che possono viaggiare senza mascherina. E’ un trampolino di lancio verso la normalità che ci è stata tolta da marzo e non ho dubbi, attraverso l’equilibrio dei ragazzi e la responsabilità delle famiglie riusciremo a vincere anche questa battaglia. Auguro un buon anno scolastico a tutti”.

14 settembre, 2020