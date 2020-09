“Qualità dell’acqua potabile al lago di Vico, è stata avviata una procedura d’infrazione…”

Viterbo - Lo comunica l'associazione medici per l’ambiente-Isde che spiega di aver ricevuto una nota della Direzione generale Ambiente, Qualità della vita, Qualità dell’acqua della commissione europea

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’Associazione medici per l’ambiente-Isde di Viterbo ha ricevuto nei giorni scorsi una nota della Direzione generale Ambiente, Qualità della vita, Qualità dell’acqua della commissione europea in relazione alla situazione del lago di Vico e alla qualità e salubrità delle acque captate dal lago e erogate negli acquedotti di Caprarola e Ronciglione.

Nella nota Env.c.1./hc/at (2020) 4192057 del giorno 11 settembre 2020 tra l’altro si legge che “…La commissione è a conoscenza delle questioni da lei sollevate e della potenziale violazione del diritto dell’Ue in relazione alla qualità dell’acqua potabile. E’ stata avviata una procedura d’infrazione per garantire la conformità al diritto dell’Ue (procedura 2014/2125) e al momento è in corso una valutazione della risposta delle autorità italiane al parere motivato inviato loro il 25 gennaio 2019…”.

Associazione medici per l’ambiente- Isde di Viterbo

Condividi la notizia:











25 settembre, 2020