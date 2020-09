Il dato delle 23 - A Viterbo città ha votato il 34,81% - L'affluenza più alta a Bomarzo, quella più bassa a Bolsena

Viterbo – Referendum, nella Tuscia è andato alle urne il 34,33%. È l’affluenza alle ore 23, quando sono stati chiusi i seggi del primo giorno di elezioni in tempo di Coronavirus.

A Viterbo città si è recato alle urne il 34,81% degli aventi diritto. L’affluenza più alta si registra a Bomarzo (67,11%), mentre quella più bassa a Bolsena (25,23%).

Alle 19 nella Tuscia aveva votato il 25,64% degli elettori. Alle 12 il 10,07%.

Sono 254mila 986 gli elettori viterbesi che dovranno dire sì o no al taglio dei parlamentari. Per il referendum non è necessario il quorum.

Ai seggi, che verranno riaperti domani dalle 7 alle 15, potranno andare 130mila 530 femmine e 124mila 456 maschi. Tra loro ci sono 1278 diciottenni, alla prima volta al voto.

Per votare, oltre a un documento e alla tessera elettorale, sarà obbligatorio portare e indossare la mascherina.

20 settembre, 2020