Referendum, vince il sì – Regionali in testa Zaia (Veneto), De Luca (Campania) e Giani (Toscana)

Elezioni 2020 - Primi exit poll - I voti a favore si attestano tra il 60 e il 64% - Regioni - Liguria: Toti in vantaggio, Marche: centrodestra avanti, Puglia: testa a testa centrodestra-centrosinistra

Roma – Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, i seggi si sono chiusi alle 15 e secondo un primo exit poll di Repubblica, vince il sì.

I voti a favore si aggirerebbero tra il 60 e il 64%, i no fra il 36 e il 40%.

Per quanto riguarda le elezioni regionali, lo spoglio inizierà dopo quello del referendum. Ma i primi exit poll già danno alcune indicazioni.

In Veneto Luca Zaia (centrodestra) è parecchio avanti rispetto ad Artur Lorenzoni (centrosinistra). Il governatore uscente è dato tra il 72 e il 76%.

In Liguria Giovanni Toti in vantaggio, tra il 51 e il 54% rispetto a Ferruccio Sansa per il centrosinistra (33-37%).

Testa a testa in tra Toscana Eugenio Giani (centrosinistra), dato tra il 43,5 e il 47,5% contro Susanna Ceccardi del centrodestra, cui è attribuita una percentuale tra il 40 il 44%.

Altro testa a testa in Puglia tra Michele Emiliano (centrosinistra) e Raffaele Fitto (centrodestra), entrambi. Si attestano tra il 39 e il 43%.

Nelle Marche Francesco Acquaroli del centrodestra è dato in vantaggio su Maurizio Mangialardi per il centrosinistra. Al primo viene attribuita una percentuale tra il 47-51%, al secondo tra il 34 e il 38%.

In Campania l’uscente Vincenzo De Luca per centrosinistra è in vantaggio con il 54-58% su Stefano Caldoro (centrodestra) con il 23-27%.

In Val D’Aosta la Lega risulta essere il primo partito.

21 settembre, 2020