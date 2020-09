Consiglio comunale - 150mila euro e progetto a rischio - Chiara Frontini (Viterbo 2020) chiede, ma i Servizi sociali non rispondono

Viterbo – (g.f.) – “Ricovero per senzatetto, comune in ritardo e avviso deserto”. Chiara Frontini (Viterbo 2020) non si capacita di come l’amministrazione comunale non sia riuscita a far aggiudicare la procedura da 150mila, di fondi strutturali europei.

“La regione è capofila – osserva Frontini – e il comune è partner nell’iniziativa per trovare un soggetto il cui compito è predisporre un punto di ricovero per senzatetto, in particolare per la stagione invernale che sta arrivando.

L’avviso è stato fatto con notevole ritardo”. In mezzo c’è stato il Covid, ma per Frontini non è sufficiente a giustificare tempi così dilatati ai Servizi sociali.

“Leggendo l’avviso, la convenzione è stata sottoscritta a giugno 2019. Quindi oltre un anno fa. Ma noi ci siamo ridotti all’ultimo”.

C’è dell’altro. “Mi sarei aspettata, visto che questo tipo di supporto ai senzatetto è gestito da due o tre realtà che hanno esperienza, che il comune avesse stimolato in modo trasparente questi soggetti, con i requisiti per accedere all’avviso”.

Non è andata così e l’esito è stato tutt’altro che soddisfacente. “Mi risulta che l’avviso sia andato deserto”. Zero domande pervenute.

Esito negativo e inversamente proporzionale al tempo utilizzato. E adesso? Chiara Frontini ha chiesto lumi in consiglio comunale. Domande rimaste senza risposta.

L’assessora Sberna non era presente per motivi personali e il dirigente del settore impossibilitato a collegarsi. C’è tempo.

21 settembre, 2020