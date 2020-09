Roma - La violenta lite tra due gruppi di giovani - Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo in ospedale

Condividi la notizia:











Roma – Rissa a Colleferro, morto un 21enne.

Tragedia nella notte a Colleferro, in provincia di Roma. Un ragazzo di 21 anni è morto durante una violenta rissa.

A quanto si apprende, a litigare sono stati due gruppi di giovani. Per il 21enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto prima dell’arrivo in ospedale.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati i carabinieri di Colleferro che hanno fermato alcune persone.

In corso le indagini per chiarire l’accaduto.

Condividi la notizia:











6 settembre, 2020