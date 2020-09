“A Sandrucci il terzo titolo Mini Challenge consecutivo, complimenti per il grande talento”

Cronaca - Le congratulazioni del senatore di FI Battistoni al pilota: "Una grande soddisfazione per Viterbo e per tutti gli sportivi di questa provincia"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Una grande soddisfazione per Viterbo e per tutti gli sportivi di questa provincia. La vittoria del campionato Mini Challenge di Gustavo Sandrucci è un risultato straordinario, specie perché è il terzo consecutivo e perché arriva in un anno molto difficile per lo sport.

Sandrucci è senza dubbio in grande talento ma riconfermarsi di anno in anno è anche segno di una grande solidità mentale, che per vincere è indispensabile.

Ho avuto occasione di seguire qualche gara in streaming ed è stato molto entusiasmante.

Complimenti a Gustavo e al suo team. L’augurio è che le vittorie possano continuare anche il prossimo anno.

Francesco Battistoni

21 settembre, 2020