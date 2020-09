Capranica - 29enne bloccato dagli agenti della squadra mobile

Capranica – Sorpreso con più di un etto e mezzo di coca, arrestato.

Proseguono gli specifici servizi di contrasto allo spaccio di droga nel territorio della Tuscia. Negli ultimi giorni di agosto gli operatori della squadra mobile hanno proceduto all’arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di un cittadino albanese di 29 anni, in Italia senza fissa dimora.

“Il 29enne – si legge in una nota della questura -, a seguito di attività di osservazione e pedinamento compiuta dagli investigatori della Polizia di Stato, è stato fermato dopo che, alla guida di una macchina di medie dimensioni, aveva raggiunto il centro storico di Capranica dove, una volta parcheggiato, è rimasto a bordo, armeggiando nel suo interno; una volta sceso, è stato fermato e trovato con un borsello al cui interno nascondeva sostanza stupefacente.

L’intervento degli uomini della mobile ha portato quindi al sequestro di un involucro di plastica termosaldata, contenente cocaina per 56,7 grammi. Nella perquisizione estesa all’auto, sono stati ritrovati altri due involucri di plastica termosaldata, nascosta in un vano appositamente ricavato all’interno dell’auto stessa, contenenti cocaina per un peso cumulativo di 109,6 grammi. Quindi per un totale complessivo di cocaina pari a 166,3 grammi.

Inoltre, durante la perquisizione è stata anche ritrovata la somma di euro 420, della quale lo straniero non sapeva dare alcuna indicazione e pertanto veniva posta sotto sequestro insieme allo stupefacente in quanto provento dell’attività di spaccio”.

Su direttiva dell’autorità giudiziaria il soggetto arrestato è stato portato a Mammagialla in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale, il gip ha convalidato l’arresto, confermando la misura cautelare della detenzione in carcere.

10 settembre, 2020