Spaccia eroina nel parcheggio di un ristorante, resta ai domiciliari pusher del Pilastro

Viterbo -(sil.co.) – Sorpreso a spacciare eroina per la terza volta nel giro di pochi mesi, davanti al giudice si avvale della facoltà di non rispondere.

Protagonista un 37enne del Pilastro, un viterbese, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, arrestato ancora una volta per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti lunedì pomeriggio dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Viterbo.

Negli ultimi mesi avrebbe spacciato decine di dosi di eroina.

I militari lo hanno beccato proprio nel momento in cui l’uomo – portatosi velocemente in un parcheggio antistante un ristorante – aveva appena venduto una dose di eroina ad un tossicodipendente, anche lui viterbese, procedendo al sequestro dello stupefacente e del denaro.

Nella sua abitazione, un appartamento in una palazzina di via Domenico Corvi, il 37enne avrebbe allestito una sorta di minimarket della droga. Eroina e anche hashish. Ma il continuo via vai di clienti non sarebbe passato inosservato, creando allarme nei vicini e facendo scattare per l’ennesima volta le indagini degli investigatori che ne conoscevano i recentissimi precedenti.

E’ stato così che i militari del tenente Maurizio Iannaccone, che da diversi giorni lo stavano tenendo d’occhio sospettando che continuasse imperterrito nella sua attività di spaccio nonostante le due denunce per droga degli ultimi mesi, lunedì pomeriggio lo hanno arrestato in flagranza, scoprendo che era diventato un vero e proprio punto di riferimento per diversi assuntori.

All’interno del suo appartamento, abilmente celati, i militari hanno rinvenuto circa 9 grammi di eroina e 2 grammi di hashish, suddivisi in dosi, pronte per la vendita sulla piazza di spaccio. Decine per l’appunto, secondo l’accusa, le cessioni di eroina ad opera dell’uomo in favore di altrettanti assuntori.

Arrestato per spaccio e messo ai domiciliari, ieri mattina è comparso davanti al giudice Gaetano Mautone, avvalendosi della facoltà di non rispondere alle domande del magistrato durante l’interrogatorio di convalida.Del caso si sta occupando per la procura il pubblico ministero Chiara Capezzuto.

Confermando l’arresto, il giudice Mautone, in attesa del processo, ha confermato anche la misura di custodia cautelare dei domiciliari, con divieto di comunicare sia telefonicamente, telematicamente che di persona con persone diverse da quelle che coabitano e che lo assistono.

Segnalato alla prefettura quale assuntore il cliente che, inconsapevolmente, acquistando da lui eroina nel parcheggio di un ristorante, lo ha tradito.

