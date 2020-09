Montefiascone - Stamani inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico per gli studenti, insegnanti e personale: “Finalmente si torna in aula”

Condividi la notizia:











Montefiascone – Suona la prima campanella dell’era Covid, traffico in tilt e tutti in fila per entrare a scuola.

Questa mattina è iniziato il nuovo anno scolastico per gli studenti dell’istituto comprensivo Anna Molinaro e dei vari plessi, insieme a quelli dell’istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa e dell’istituto comprensivo paritario Santa Lucia Filippini a Montefiascone.

Una partenza che ha rispettato il calendario a differenza di molti comuni della provincia di Viterbo in cui le lezioni riprenderanno soltanto la prossima settimana.

Dopo oltre sei mesi di stop forzato a causa della pandemia oggi in molti sono tornati dietro i banchi, ovviamente nel rispetto delle disposizioni del governo in particolare con l’utilizzo delle mascherine e dei distanziamenti.

Dalle 7,45 alle 8,15 si sono create lunghe code di fronte a tutte le scuole mandando il traffico in tilt. In particolare in via Dante Alighieri, via Aldo Moro e via Cassia, dove si trovano le strutture Golfarelli, Manzoni e Dalla Chiesa.

Di fronte alle entrate, in attesa di accedere, centinaia di studenti accompagnati, per quanto riguarda le scuole elementari e medie, dai genitori. Tutti in attesa sui marciapiedi o nei piazzali. Per fortuna è una bella giornata di sole.

Tutti “armati” di mascherine con zaini a tracolla hanno atteso il suono della campanella per entrare a scaglioni nelle strutture, anche con ingressi separati in base alla classe.

Dopo mesi anche i pulmini hanno ripreso le loro corse.

A regolare l’entrata il personale scolastico insieme alla protezione civile di Montefiascone. Presenti anche gli agenti della polizia locale.

Nonostante le lunghe code per arrivare a scuola e l’attesa prima dell’entrata in classe fuori c’era nell’aria la voglia di tornare dietro i banchi.

In particolare Gabriele di una classe quinta dell’istituto superiore di via Aldo Moro ha spiegato: “Finalmente si torna dietro i banchi di scuola. Secondo me la scuola si è organizzata bene per quello che si poteva fare e tutta la macchina organizzativa è stata efficiente. Mi sono mancate le lezioni, finalmente dopo mesi si torna a scuola con un ‘contatto’ con gli insegnanti e con i compagni che non ci poteva essere con la didattica a distanza”.

Didattica a distanza che per alcune classi dell’istituto è continuata oggi e che verrà alternata alle lezioni in presenza tra le classi quarte e quinte durante l’anno scolastico, mentre per quelle del triennio da oggi sempre lezioni in presenza.

Anche un insegnante dell’istituto ha aggiunto: “Finalmente rivedo i miei studenti dal vivo. Anche per loro sarà una gioia”.

Alle 8,15 la situazione del traffico è tornata regolare, tutti gli studenti hanno preso posto nelle classi e dopo sei mesi di stop hanno risuonato le campanelle e sono riprese le lezioni.

Condividi la notizia:











14 settembre, 2020