Bomarzo - Intervento di carabinieri, nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e 118

Condividi la notizia:











Bomarzo – Trovato il corpo di un uomo in un laghetto a Bomarzo.

Tragedia questa questa mattina a Bomarzo. I vigili del fuoco, allertati dai carabinieri, sono intervenuti col nucleo sommozzatori, sulla provinciale Bomarzese all’altezza del bivio per la frazione di Mugnano.

I pompieri hanno recuperato il corpo di un uomo – Andrea Cozzi, 78 anni – riverso all’interno di uno specchio d’acqua, molto basso, poco distante dalla strada.

Si sta scandagliando il fondo per recuperare eventuali tracce e oggetti che l’uomo poteva avere con sé.

Sul posto anche i sanitari del 118.

Sono in corso gli accertamenti per fare luce sulle cause dell’episodio.

Condividi la notizia:











17 settembre, 2020