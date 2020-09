Un manifesto in tribunale per l’avvocatessa turca Ebru Timtikt

Viterbo - L'ordine degli avvocati ricorda la legale morta un mese fa in Turchia dopo lo sciopero della fame in carcere - Lunedì la cerimonia al palazzo di giustizia

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’ordine degli avvocati unitamente alle locali associazioni forensi, lunedì 28 settembre alle ore 11, davanti al tribunale di Viterbo, ricorderà, ad un mese dalla scomparsa, Ebru Timtikt, avvocatessa turca di origine curda, impegnata nella difesa dei diritti umani e deceduta dopo molti giorni di sciopero della fame intrapresi durante il periodo di detenzione a seguito della condanna nel 2019, insieme ad altri colleghi, a 13 anni e mezzo di carcere per appartenenza ad un presunto “gruppo terroristico” di opposizione al Governo turco.

L’ordine per omaggiarla esporrà un manifesto da affiggere sulla cancellata all’ingresso del tribunale dando lettura di un breve comunicato ed osservando successivamente un minuto di silenzio.

La manifestazione, che ha già ricevuto le dovute autorizzazioni, e vedrà la partecipazione della presidente del tribunale Maria Rosaria Covelli si svolgerà sulla scala esterna di accesso al palazzo di giustizia e parte del piazzale antistante avendo naturalmente cura di osservare le disposizioni di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria.

Riteniamo si tratti di un segnale importante per sensibilizzare anche nella nostra città l’opinione pubblica e per denunciare l’inammissibile repressione degli avvocati in Turchia, minacciati, arrestati e condannati a lunghe pene detentive, al termine di processi svolti in violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, solo perché colpevoli di svolgere in maniera indipendente la loro professione.

Ai colleghi che interverranno rammento di indossare la toga.

Il presidente, avvocato Stefano Brenciaglia

Condividi la notizia:











26 settembre, 2020