“Un risultato non scontato che mi riempie di soddisfazione”

Civita Castellana - Elezioni amministrative 2020 - Umberto Fusco (Lega) sulla vittoria al primo turno di Luca Giampieri

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Buon lavoro a Luca Giampieri, nuovo sindaco di Civita Castellana e a tutti gli amministratori eletti al consiglio comunale in queste ultime elezioni.

Grazie a tutti i candidati della lista Lega Salvini Lazio che si sono spesi senza riserve in questa campagna elettorale. Raccogliere il 14% dei voti dei cittadini di Civita è per me motivo d’orgoglio, per diverse ragioni.

Dopo la caduta dell’amministrazione Caprioli in pochi mesi abbiamo lavorato a un rinnovo totale del partito, eliminando quelle criticità che hanno contribuito alla crisi che si è venuta a creare e valorizzando una classe politica fatta di giovani, motivati e capaci, che sapranno fare il bene della città e lavorare nell’esclusivo interesse della comunità.

Il contributo offerto dalla Lega all’elezione del Sindaco Giampieri è importante specialmente se si considera che Luca non è espressione del partito.

L’unione del centrodestra ha consentito di poter raggiungere un risultato straordinario con la vittoria al primo turno così da garantire sin da subito una guida certa per Civita, con una classe di amministratori rinnovata ed entusiasta di poter ripartire subito con nuovi progetti per la città.

Grazie ancora a tutti i cittadini di Civita che hanno creduto in questo progetto e grazie a tutti i candidati Lega che hanno contribuito al raggiungimento di un risultato non scontato e che mi riempie di soddisfazione.

Senatore Umberto Fusco (Lega)

23 settembre, 2020