Valeria Favorito: “Fabrizio Frizzi donandomi il midollo osseo da bambina, mi ha dato una seconda vita”

Bassano Romano – “Fabrizio era un angelo sulla terra, la parola “no” non esisteva nel suo vocabolario, donandomi il midollo osseo mi ha dato una seconda vita”. Nella mattinata di ieri si è tenuto un incontro nella sala consiliare del comune di Bassano Romano con Valeria Favorito, una ragazza di Verona a cui Fabrizio Frizzi ha donato, quando era ancora bambina, il midollo osseo. Un gesto di straordinaria solidarietà che ha regalato a Valeria una seconda vita.

Un incontro per ricordare Fabrizio Frizzi, fin da piccolo fortemente legato a Bassano Romano dove i genitori avevano una casa e dove il presentatore è sepolto. Ma, allo stesso tempo, quello di ieri è stato un incontro significativo dove si è parlato molto di altruismo e dell’importanza della donazione di sangue e midollo.

A rappresentare la comunità di Bassano Romano il sindaco Emanuele Maggi, la Pro Loco e la sezione comunale dell’Avis.

“Fabrizio trasmetteva positività – ha affermato Valeria Favorito -, era una persona eccezionale, donandomi il midollo mi ha donato una seconda vita”. “Il trapianto l’ho avuto il 21 maggio del 2000 – ha continuato -, e ogni 21 maggio lui mi mandava un messaggio di auguri, perché per me quel giorno è un secondo compleanno. Si ricordava sempre di me. Non c’è giorno della mia vita che passi senza che io non pensi a lui”.

“Io dedico tantissimo tempo e prendo giorni di ferie per andare nelle scuole a testimoniare – ha spiegato Valeria -, perché purtroppo ci sono tanti giovani che non hanno capito l’importanza della vita e se la giocano. Anche se non tutti possono donare sangue e midollo, tutti possono però dedicare il proprio tempo agli altri, in qualsiasi forma”.

“Il tuo è un inno alla vita – ha commentato il sindaco Emanuele Maggi, ringraziando Valeria Favorito -. Una forza di volontà, una determinazione nel non abbattersi di fronte a una difficoltà così grande. Tu oggi testimoni la bellezza della vita, anche quando questa ti mette davanti delle difficoltà. Con la tua testimonianza stai dicendo alle persone che la vita è fatta di rapporti umani e di altruismo ed è in questo che vanno trovate il senso e la bellezza della vita”.

