Viterbese, nuovo caso di Coronavirus

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Quinto caso di Coronavirus all’interno della Viterbese.

A comunicarlo è il club di via della Palazzina, dopo il giro di tamponi effettuato sabato.

Anche il quinto contagiato, come gli altri quattro (tre calciatori e un fisioterapista), si trova in isolamento domiciliare. La ripresa degli allenamenti, inizialmente prevista per domani, slitta ancora.

“La U.S. Viterbese 1908 – si legge nella nota – comunica che i test molecolari (tamponi) effettuati nella giornata di sabato 5 settembre hanno riscontrato una ulteriore positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra.

Le cinque persone che al momento risultano positive si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali. L’attività della squadra, pertanto, è da considerarsi sospesa in attesa del prossimo ciclo di test molecolari”.

6 settembre, 2020