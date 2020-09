Viterbese, Esposito si presenta: “A Viterbo si può costruire qualcosa di importante”

Sport - Calcio - Serie C - Il nuovo vicepresidente, accompagnato da Romano, dà il via alla sua avventura in gialloblù - Ufficiali anche Pistolesi e Barili come direttore sportivo e responsabile legale

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Giovanni Esposito è il nuovo vicepresidente della Viterbese.

La nomina è stata ufficializzata nel pomeriggio al ristorante “Il borgo” di Bagnaia.

Il dirigente, molto vicino al club fin dal ritiro di Cascia ma anche durante la passata stagione, è anche il vicepresidente di Federsicurezza, una delle società gestite dal numero uno gialloblù Marco Romano.

“Cominciamo a crescere come club – ha spiegato quest’ultimo –. Il nostro è un progetto a medio e lungo termine che non vuole illudere nessuno. Le persone che presento ci daranno una grande mano sia nella gestione della società che nel coinvolgimento di città e provincia“.

Subito dopo le parole del vicepresidente.

“Sono anni che conosco Romano e lo faccio soprattutto per amicizia nei suoi confronti – ha esordito l’ex dirigente Fiat –. Lui crede nel progetto e io farò lo stesso. Viterbo è un bell’ambiente e si può costruire qualcosa di importante“.

Oltre a Esposito, il club ha ufficializzato l’ingresso del nuovo direttore sportivo: Francesco Pistolesi, promosso dal settore giovanile alla prima squadra a mercato praticamente concluso. Ex attaccante di provincia, da calciatore il nuovo diesse ha vestito anche la casacca del Bassano Romano ai tempi della serie D, chiudendo la stagione 2007-2008 con 12 reti messe a segno.

“Ho trovato un ambiente familiare con giocatori attaccati alla maglia – ha raccontato il ds –. Io vengo dal mondo dei dilettanti e per me è una grande opportunità. Cercherò di dare il massimo“.

Ecco, infine, il rappresentante legale del club. Si tratta dell’avvocato Fausto Barili.

“Sono onorato di iniziare a far parte di questa famiglia – ha spiegato l’avvocato –. Il progetto è importante, lungimirante e legittima la speranza dei tifosi che sognano di arrivare, un giorno, in serie B. Il mio studio è a disposizione del presidente per dare il suo contributo”.

22 settembre, 2020