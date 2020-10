60mila euro di reddito di cittadinanza illegittimo, ora dovranno restituirli

Caprarola - I carabinieri hanno denunciato sette persone

Caprarola – 60mila euro di reddito di cittadinanza illegittimo, denunciate sette persone. Ora dovranno restituire la somma.

I carabinieri della stazione di Caprarola e del Nil di Viterbo, al termine di una mirata azione investigativa, hanno denunciato per “indebita richiesta del beneficio del reddito di cittadinanza, conservandone illegalmente il godimento in danno dello stato” sette persone attestanti la residenza a Caprarola.

“Le sette persone denunciate – spiegano i carabinieri in una nota – dal 2019 hanno percepito, in modo illegittimo, il reddito di cittadinanza per quasi 60mila euro”.

“I truffatori – continua la nota dell’Arma – sono due cittadini italiani e cinque stranieri, di cui tre rumeni e due albanesi. Sei hanno percepito un minimo di 5mila euro e una un minimo di 11mila euro”.

I carabinieri spiegano che “la truffa avveniva attestando, con dichiarazioni non veritiere, la residenza a Caprarola, loro o dei loro familiari. Al termine delle investigazioni, oltre a essere denunciati, tramite l’Inps sono stati sospesi i pagamenti ed รจ stata richiesta la restituzione dell’intera somma percepita”.

28 ottobre, 2020