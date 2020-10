Violenta rissa a Capranica - La lama ha sfiorato il polmone del ragazzi - Aggrediti i carabinieri intervenuti - Due arresti e cinque denunce

Caprarola – Accoltella l’accoltellatore del figlio.

Violenta rissa sabato sera a Caprarola. Un giovane è finito al Gemelli con gravi ferite dopo essere stato accoltellato.

Tutto è nato intorno alle 22 quando, in base a quanto ricostruito dagli investigatori, due giovani albanesi si sono avvicinati a due rumeni. Pare che i quattro fossero ubriachi, alcuni anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Avrebbero iniziato a litigare e uno di questi, di nazionalità albanese, avrebbe ferito un altro ragazzo, rumeno, con un coltello sfiorandogli il polmone.

Sul posto, è arrivato il padre del ragazzo gravemente ferito che, a sua volta, se la sarebbe presa con l’accoltellatore del figlio e lo avrebbe colpito.

Immediato l’arrivo dei carabinieri che hanno subito bloccato il ragazzo albanese che aveva ferito il giovane e hanno anche provato a placare gli animi.

Nel frattempo, però, sono arrivati altri due albanesi “in soccorso” che, vedendo l’amico bloccato dai carabinieri per liberarlo hanno aggredito i militari, strattonandoli e strappandogli la maglia. I carabinieri sarebbero intervenuti con dello spray urticante per fermarli.

Questi ultimi due sono stati arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Dei 5 coinvolti nella rissa, quattro sono finiti in ospedale: il ragazzo più grave, trasportato al Gemelli, in prognosi riservata come altri due. Un altro è sempre ricorso alle cure dei medici pur non essendo grave.

Tutti e cinque sono stati denunciati per rissa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Caprarola e Ronciglione e i colleghi del Norm di Ronciglione.

5 ottobre, 2020