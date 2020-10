Appartamento in fiamme a Vejano, morto un giovane

Cronaca - Tragedia questa mattina intorno alle 7 - Intervento di vigili del fuoco, carabinieri e 118

Vejano – Appartamento in fiamme, morto un giovane.

Tragedia a Vejano. Intorno alle 7 di questa mattina è andato a fuoco un appartamento in via Umberto I. Un ragazzo di 28 anni è morto.

Stando alle prime ricostruzioni il giovane, di origini ucraine ma residente a Roma, sarebbe andato a trovare la madre che vive a Vejano.

La donna fortunatamente è illesa, mentre per il figlio non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire come sia partito l’incendio.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia, l’autoscala e l’autobotte di Viterbo, insieme ai colleghi di Bracciano.

Sul posto anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, e i carabinieri per tutte le indagini del caso.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

18 ottobre, 2020