Bilancio segnato dal Covid: aiuti a famiglie, lavoratori e commercianti

Viterbo - Consiglio comunale - Approvato il documento di previsione dopo una seduta fiume - Intesa tra maggioranza e opposizione su un maxiemendamento per l'emergenza Coronavirus

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Un bilancio segnato dal Covid. Aiuti ai commercianti, agli operatori del settore cultura, a famiglie in difficoltà.

Con un maxiemendamento al documento di previsione, condiviso da maggioranza e opposizione, arrivano i fondi da destinare alle categorie maggiormente colpite dall’emergenza Coronavirus. Diverse centinaia di migliaia di euro.

L’intesa proposta dal sindaco e naufragata l’altra sera in consiglio comunale è tornata, rivista e corretta. Ieri attorno a mezzogiorno lavori interrotti, per trovare una risposta condivisa, come il periodo richiede. È servita una lunga pausa di riflessione. Dalle 12 fino alle 20,40. Una sospensione di quasi nove ore del consiglio comunale. Praticamente un record.

L’opposizione ha limato alcune richieste, il centrodestra ha rivisto alcune priorità, fino ad arrivare all’intesa. Maxiemendamento approvato all’unanimità e il bilancio di previsione 2020 passa con i soli voti della maggioranza. Il voto dell’opposizione, in questo secondo caso è stato, visto il clima: “Cordialmente negativo”, spiega Alvaro Ricci (Pd).

È toccato al sindaco Giovanni Arena presentare in consiglio comunale i punti dell’accordo raggiunto. “C’è voluto molto – spiega Arena – ma alla fine abbiamo ottenuto un risultato. Un ottimo lavoro di sintesi. Lo avevo anticipato, questo sarebbe stato un bilancio il cui titolo era il Covid”.

Quindi, ecco tornare i contributi alle attività commerciali. Non più mezzo milione, ma 351mila euro, di cui 200mila per gli affitti e 100mila da destinare a spese sostenute per l’adeguamento alle norme anticovid. Per ottenere la cifra, via l’acquisto delle tanto contestate casette natalizie e arredi urbani.

Per la scuola, 50mila euro in connessioni wifi, a famiglie che non hanno possibilità, ma i cui figli necessitano della didattica a distanza e altri 50mila per hardware sempre a sostegno dello studio.

Non sono stati dimenticati gli operatori del mondo della cultura, in forte difficoltà, per i quali si era speso, con un appello forte, Alfonso Antoniozzi (Viterbo 2020): 50mila euro in sos cultura.

Per la raccolta rifiuti a chi è in quarantena da Covid, ci sono 100mila euro presi dalle spese di Natale. Ventimila euro sono previste per le attività sportive, altrettanti alla protezione civile e 30mila alla consulta del volontariato.

Ci sono poi 10mila euro d’incarichi per il contenimento del radon alla scuola di San Martino al Cimino. Interventi che si sommano ai due emendamenti già approvati, per il recupero del piano nobile a palazzo dei Priori e quello per realizzare il museo della macchina di santa Rosa, nei locali sotto i portici, attraverso la stipula di mutui.

Si aggiunge un terzo mutuo, compreso nel maxiemendamento, stavolta per il collegamento di piazza del Comune con via del Ganfione, circa 240mila euro.

“Non siamo certo soddisfatti – è la sintesi di Chiara Frontini (Viterbo 2020) – ma siamo certi d’avere fatto quanto di meglio era possibile fare in queste condizioni”. Partendo da un bilancio che non piaceva: “Non aveva né capo né coda – spiega Alvaro Ricci (Pd) – poteva esserci di più per aiutare chi ha bisogno, ma qui c’è un segnale forte che prima non c’era”.

Andrea Micci (Lega) ha visto un confronto costruttivo: “L’emendamento unico è un forte segnale. In un momento come questo riusciamo a superare le differenze politiche. È una dimostrazione di grande forza”. Seppure con un avvio non esaltante. “Eravamo partiti male – sostiene Massimo Erbetti (M5s) – quanto approvato non è la panacea, ma siamo riusciti a individuare le persone che hanno sofferto per il Covid. Non ci sono le lucine di Natale, ma sarà un Natale un po’ meno triste per molti”.

Si tratta solo di un inizio. “Oggi iniziamo e non è finita purtroppo – incalza Giulio Marini (FI) – l’ascolto della città non è terminato, dobbiamo andare avanti, ma mi ha dato grande soddisfazione vedere che siamo riusciti a dialogare, vedere tutti su una scrivania lavorare uniti”.

Probabilmente si poteva fare meglio. “Ma – sostiene Giacomo Barelli (Forza civica) – quanto fatto lo dovevamo ai cittadini ed è quello che il comune e il bilancio potevano stanziare. Una bella pagina di politica”.

Luigi Maria Buzzi (FdI) parte ringraziando la maggioranza. “C’è stata un’apertura, con la consapevolezza sugli emendamenti che erano stati presentati, volevano raccontare un altro bilancio. Magari ci fosse al governo un’apertura simile sui temi odierni. Forse si otterrebbero risultati come questo”.

Ringrazia la minoranza, Lina Delle Monache (Obiettivo comune): “Finalmente ha lavorato unita, ha redatto emendamenti che erano mirati a portare aiuto all’economia messa in ginocchio dal Covid. Un ruolo svolto in modo chiaro ed efficace”.

Rompe un po’ il clima alla volemose bene, Gianmaria Santucci (Fondazione): “Non mi è piaciuto il clima di questi giorni, irrispettoso verso gli assessori, impegnati in un lavoro complicato, in cui ogni giorno cambiava il mondo. Abbiamo ottenuto un risultato politico importante, perché con pacatezza e rispetto abbiamo ascoltato”. L’interlocutore è l’opposizione: “Ringrazio chi come l’assessore De Carolis ha subito critiche che hanno superato il limite, altri assessori lo stesso. Ma sono contento per com’è andata. Però da domani mattina non ricominciamo. Fuori ci sarà sempre l’emergenza Covid. Cerchiamo di dare uno spettacolo di unità seppure nelle divisioni, dovute da ruoli diversi”.

Alla stesura definitiva delle proposte si è arrivati non senza qualche difficoltà, un lunghissimo lavoro di mediazione. Una discussione non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche all’interno degli stessi schieramenti.

Per chiudere in bellezza la seduta fiume, l’ennesima della sessione di bilancio, complimenti bypartisan al presidente del consiglio Stefano Evangelista.

Da sinistra (Alvaro Ricci) a destra (Giulio Marini, Luigi Maria Buzzi), passando per Giacomo Barelli (Forza civica), attestati di stima per come sono stati portati avanti i lavori, da un esponente politico alla sua prima esperienza.

Dopo un lavoro lungo e complicato, tutti felici e contenti. Non durerà, ovviamente.

31 ottobre, 2020