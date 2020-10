Il cane deve fare la pipì, multa di 400 euro

Viterbo - Nel primo giorno di coprifuoco - A nulla sono valse le spiegazioni del proprietario

Viterbo – (g.f.) – Da mezzanotte alle 5 coprifuoco per tutti. Amici a quattro zampe compresi.

Non sembrano esserci eccezioni alla regola stabilita dal presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e contenuta nel decreto emanato per contrastare l’avanzata del Coronavirus.

Dalla mezzanotte di venerdì sono scattati divieti e relativi controlli. E sfortunatamente per qualcuno, a Viterbo anche le prime multe.

Anche per essere stati fermati con il proprio cane poco dopo la mezzanotte. Una sanzione da 400 euro.

In un caso, a quanto pare, a poco sono valse le ragioni della persona colpita dal provvedimento. Aveva avuto un impegno di lavoro e fino a quel momento non era stato possibile per lui far espletare all’amico a quattro zampe i suoi bisogni. Esigenze fisiologiche che non conoscono orari e soprattutto non tengono conto di decreti e divieti. Quando scappa, scappa. In questo caso c’è scappato pure lo sgradito imprevisto. La multa. Salata.

Come prevede la norma, 400 euro, con la magra consolazione di ottenere lo sconto del 30% se il pagamento avviene entro cinque giorni. Ovvero, 280 euro.

Comunque tanti, pipì a peso d’oro.

25 ottobre, 2020