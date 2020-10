Montefiascone - È la “caratteristica” segnalazione di pericolo messa sopra un chiusino di cemento danneggiato nel marciapiede in via Aldo Moro - FOTO

Montefiascone – Cassetta della frutta con forati per coprire un tombino rotto e pericoloso. È la “caratteristica” segnalazione di pericolo messa sopra un chiusino di cemento danneggiato nel marciapiede in via Aldo Moro nel centro di Montefiascone.

Il tombino è rotto da qualche tempo nella parte centrale e laterale della copertura, così da essere pericoloso al passaggio dei pedoni e soprattutto degli studenti che si recano giornalmente all’istituto superiore della via.

Il pericolo di questo tombino rotto, da cui spuntano anche dei ferri, è stato segnalato, non si sa da chi, con una cassetta della frutta con all’interno dei pezzi di forato per non farla volare via con il vento.

Certamente non una riparazione ad hoc e né tantomeno una messa in sicurezza adeguata.

Per evitare che qualche pedone ci inciampi ovviamente il pericolo andrebbe adeguatamente segnalato e poi, il prima possibile, riparato.

Alla fine è soltanto la copertura di un tombino, e sia l’intervento che il costo, sono davvero esigui.

Situazione simile sul marciapiede sulla Cassia tra Montefiascone e Zepponami,

Questa volta si tratta di una buca prodotta dallo sprofondamento del marciapiede creatasi diverso tempo fa.

In questo caso, per fortuna per i pedoni, la buca è stata transennata e adeguatamente segnalata dal Comune.

Mentre un’altra apertura del marciapiede si trova vicino al cimitero. In questo caso è stata segnalata con un cartello e nulla di più.

Ovviamente in tutti e tre i casi si dovrebbe intervenire quanto prima per rimuovere i pericoli per i pedoni.

8 ottobre, 2020