“Il comune aiuti i cittadini più colpiti dall’emergenza…”

Politica - Interviene il circolo unico Pd su bilancio e spese pazze per il Natale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Viterbo città dei ritardi.

Sentiamo il dovere di fare alcune precisazioni su bilancio e festività natalizie.

1. Stiamo discutendo un bilancio di previsione a due mesi dalla fine dell’anno, per di più con un avanzo di quasi 7 milioni di euro di cui solo 5 applicati. Gli altri due?

2. Un comune non è una società, non deve fare utili; il suo scopo è spendere (bene) le risorse che ha a disposizione nell’interesse pubblico, come quello di garantire servizi al cittadino adeguati, un decoro urbano degno di questo nome o investimenti per il miglioramento della città e dei sui trasporti.

3. La maggioranza resta divisa, è litigiosa e si spacca sui suoi stessi provvedimenti,portando emendamenti alle sue stesse proposte.

La minoranza, a fronte di una maggioranza spaccata, nel solo interesse dei cittadini, si compatta e trova risposte condivise all’emergenza che coinvolge persone, famiglie, settori produttivi, scuole e trasporti. Una minoranza, quindi, responsabile ed una maggioranza alle prese con le solite piccole beghe interne, che da troppo tempo purtroppo hanno preso il sopravvento sui temi sostanziali per la città. I soldi c’erano e ci sono, quello che continua a mancare è un amministrazione che faccia gli interessi dei cittadini, soprattutto in questo difficile momento.

Il Partito democratico cittadino ha lavorato in questi giorni in modo costante per portare proposte ed emendamenti coerenti con i bisogni delle persone. Anteponendo gli interessi di parte il Partito democratico, in comune, ha preparato,insieme ad altre forze di minoranza,una serie di emendamenti; circa 3,6 milioni per investimenti ed oltre 800mila euro di spesa corrente a sostegno delle persone e delle attività economiche, una vera e propria manovra economica alternativa.

Il sindaco Arena parla di demagogia il criticare le spese previste dalla sua maggioranza per il Natale. È chiaro che nessuno di noi ha mai pensato di non festeggiare il Natale, tutt’altro, ma un conto è festeggiare le festività natalizie ed un conto sperperare quasi 400mila euro di soldi pubblici. Questa non è demagogia, ma buon senso.

Nei momenti difficili come quello che stiamo attraversando, servono ancora di più sobrietà ed accortezza nello spendere bene le risorse che si hanno a disposizione.

Consigliamo al sindaco, invece di gridare il suo disappunto per le critiche costruttive che vengono poste alla sua maggioranza, di far fronte con altrettanta energia ai bisogni dei suoi concittadini. I viterbesi hanno il diritto di risposte concrete, di un comune che dia aiuti ai più colpiti da questa emergenza e che sfrutti questo momento per progettare il futuro della città.

Circolo unico Pd Viterbo

28 ottobre, 2020