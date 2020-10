“Con la mediazione del sindaco è stata approvata la delibera su Civitavecchia Servizi pubblici”

Politica - Ne dà notizia il gruppo consiliare della Lega

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Ci teniamo, come gruppo consiliare, a condividere alcune considerazioni con i dirigenti, i militanti e i simpatizzanti del nostro partito dopo l’approvazione della delibera su Civitavecchia Servizi pubblici.

In primo luogo il successo di ieri in consiglio comunale rappresenta un motivo di plauso per tutta la maggioranza, che si è mostrata granitica in consiglio comunale.

In secondo luogo il traguardo tagliato rappresenta l’ennesima prova della maestria del sindaco Ernesto Tedesco, il cui lavoro preparatorio nelle settimane precedenti la seduta ha consentito di trovare la giusta mediazione tra le varie posizioni della maggioranza.

In ultimo ci sentiamo infine di ringraziare Roberta Morbidelli: in quanto dipendente di Csp, non ha partecipato ai lavori, per una persona dotata della sua passione politica sappiamo ciò quanto possa essere stato un sacrificio. Ma così facendo, ha dimostrato che la maggioranza è composta da persone integerrime: a differenza di quanto invece è avvenuto anche in un recente passato, quando vi fu chi partecipò a voti in consiglio comunale, pur trovandosi in palese situazione di conflitto d’interessi.

Gruppo consiliare Lega Civitavecchia

Condividi la notizia:











31 ottobre, 2020