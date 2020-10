Sparatoria con la polizia, morto rapinatore 17enne – Arrestato il complice: è il figlio dell’ultrà “Genny la carogna”

Napoli - Gli agenti erano intervenuti in soccorso di alcuni ragazzi

Napoli – Sparatoria con la polizia a Napoli, morto un rapinatore di 17 anni. Gli agenti, nella notte, erano intervenuti in soccorso di alcuni ragazzi.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane deceduto e il suo complice, a bordo di uno scooter, avrebbero avvicinato un’auto nel centro storico di Napoli.

Uno dei due, che sarebbero stati armati di una pistola, sarebbe entrato nella macchina per rapinare alcuni ragazzi.

Interviene la polizia e inizia il conflitto a fuoco. Nel corso dell’azione, un agente avrebbe sparato e il 17enne è rimasto ucciso. Il complice, invece, è stato arrestato: si tratterebbe del figlio dell’ultrà partenopeo “Genny la carogna”.

Sia lo scooter, che sarebbe risultato rubato, che la pistola sono stati sequestrati.

La dichiarazione del questore di Napoli: “Il capo della polizia, con cui sono in costante contatto e che segue attentamente la vicenda, pur nel pieno rispetto degli esiti dei doverosi accertamenti della magistratura e dell’umana pietà per la morte di un ragazzo, mi ha raccomandato di rinnovare la sua vicinanza e il sostegno agli operatori della polizia di stato come delle consorelle forze di polizia che sono chiamati, rischiando la vita, ad affrontare un contesto criminale diffuso ed estremamente pericoloso”.

4 ottobre, 2020