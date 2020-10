Salute - In programma un summit sindaco-regione per eventuali ulteriori misure restrittive

di Raffaele Strocchia

Viterbo – Coronavirus, mini zone rosse a Viterbo.

Il sindaco Giovanni Arena, come già fatto dal collega di Tuscania Fabio Bartolacci, è pronto a firmare un’ordinanza che dalle 18 inibisca l’accesso ad alcune aree della città.

Si tratta di zone (largo Marconi, dietro la Banca d’Italia, e via San Clemente, alle spalle di Palazzo dei Papi), individuate come maggiormente critiche dal punto di vista degli assembramenti, in particolare di giovani, e di conseguenza di potenziale trasmissione del virus.

Il provvedimento di Arena, per il momento limitato a queste due aree ma non è escluso che possa estendersi ad altre, è stato preso seguendo le indicazione contenute nell’ultimo Dpcm.

Intanto il Covid continua a correre nella Tuscia e il capoluogo fa da comune trainante. L’ultimo bollettino della Asl, datato 27 ottobre, parla di 37 nuovi contagi a Viterbo città. Il totale dei casi è 807, mentre gli attualmente positivi sono 588.

Da giorni la situazione è costantemente monitorata dalla Asl, dalla prefettura, dal sindaco Giovanni Arena e dalla regione. In merito è in programma un summit tra il primo cittadino e l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, per discutere di eventuali ulteriori misure restrittive.

28 ottobre, 2020