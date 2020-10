Coronavirus, positivo il sindaco Sandro Giglietti

Monterosi - Ora test su amministratori e dipendenti comunali - Da oggi comune chiuso

Condividi la notizia:











Monterosi – (r.s.) – Covid, positivo il sindaco di Monterosi. È lo stesso Sandro Giglietti a comunicarlo, in particolar modo ai suoi concittadini: “Ho contratto il Coronavirus e attualmente sono in quarantena come previsto per legge”.

Di conseguenza scatteranno i test sugli amministratori e sui dipendenti comunali e da oggi, venerdì 23 ottobre, il municipio resterà chiuso per la sanificazione. “Gli uffici – fa sapere il vicesindaco Nicola Baldelli – riprenderanno il normale funzionamento da lunedì”.

Con il sindaco Giglietti, salgono a 24 gli attualmente positivi a Monterosi.

Condividi la notizia:











23 ottobre, 2020