“Cotral, incontro proficuo e vertici disponibili all’ascolto”

Viterbo - I sindaci Aldo Maria Moneta Adelio Gregori, Giuseppe Ciucci e Lina Novelli soddisfatti dell'incontro con i dirigenti per risolvere i disagi nelle corse autobus per le scuole

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In mattinata, grazie al fattivo impegno del consigliere regionale Enrico Panunzi, siamo stati ricevuti unitamente al presidente della Provincia Pietro Nocchi, dai dirigenti del Cotral spa al fine di trovare una soluzione alle criticità manifestatesi in questi giorni nell’ambito del trasporto scolastico a causa del Covid 19.

L’incontro si è rivelato assai proficuo dal momento che abbiamo trovato persone non solo disponibili all’ascolto ma, soprattutto, volenterosi nell’individuare con noi le soluzioni ai problemi dei cittadini.

Il Cotral, comprese le istanze dei rappresentanti istituzionali e le varie cause che hanno generato i problemi lamentati, si è, quindi, impegnato a superare le criticità emerse in un tempo massimo di dieci giorni anche grazie all’intervento della Regione Lazio che ha finanziato il servizio integrativo.

Usciamo ovviamente soddisfatti dall’incontro sia per le risposte ricevute che per il metodo utilizzato dal momento che, in pochi giorni, siamo stati messi nelle condizioni di spiegare le esigenze dei nostri cittadini e di dare risposte agli stessi.

Ringraziamo il consigliere Enrico Panunzi non solo per aver organizzato l’incontro ma anche per il supporto fornito durante la riunione nella quale, insieme a tutti noi, si è speso ancora una volta nell’interesse del territorio.

Aldo Maria Moneta

Sindaco di Canepina

Adelio Gregori

Sindaco di Vallerano

Giuseppe Ciucci

Sindaco di Farnese

Lina Novelli

Sindaco di Canino, presente all’incontro tramite l’assessore Manlio Rosati

Condividi la notizia:











1 ottobre, 2020