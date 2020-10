Covid-19, nuovo caso positivo nella Viterbese

Sport - Calcio - Serie C - Il club annuncia lo spostamento alle 20,30 del match col Bisceglie, in attesa dell’esito dei tamponi

Viterbo – (s.s.) – Il Covid-19 colpisce ancora la Viterbese. Proprio in questi momenti il club di via della Palazzina ha annunciato un nuovo caso positivo.

“In seguito all’esito positivo di un tampone effettuato nella giornata di martedì 20 ottobre al gruppo squadra gialloblù – si legge nella nota diffusa dal club – la U.s Viterbese 1908 comunica che la gara contro il Bisceglie prevista per oggi, mercoledì 21 ottobre, allo stadio Enrico Rocchi alle 18,30, viene spostata alle 20,30, in attesa dell’esito del nuovo ciclo di tamponi effettuati questa mattina”.

