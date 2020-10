Donald Trump e la first lady Melania positivi al Coronavirus: “Siamo in quarantena”

Washington – Donald Trump e la moglie Melania positivi al Coronavirus: “Siamo in quarantena”

Contagiato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania al Covid. È lo stesso presidente degli Stati Uniti ad annunciarlo con un tweet.

“La first lady e io siamo risultati positivi al Covid-19 – scrive Trump – iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo”.

Una stretta collaboratrice di Trump, Hope Hicks, era risultata positiva e questo preoccupava molto l’entourage del presidente, visto che aveva viaggiato spesso con Trump.

Il presidente porterà avanti i suoi compiti, come fa sapere il medico, ma intanto è stato annullato il viaggio in Florida programmato per oggi.

“Come troppi americani quest’anno – scrive Melania via Twitter – anch’io e il presidente degli Stati Uniti siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al test sul Covid-19. Ci sentiamo bene e io ho posticipato tutti gli impegni previsti. Fate in modo di stare al sicuro e ne usciremo insieme”.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020