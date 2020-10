“E’ morto il maestro Pierluigi Carlo De Santis”

Bassano in Teverina - Il cordoglio della "Banda Musicale Apolline Bianchi: "Nessuna parola potrà colmare il vuoto immane che lascia"

Condividi la notizia:











Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Non ci sono parole spendibili nel momento in cui un nostro caro se ne va. Non sono le parole che possono alleviare un dolore ed una mancanza improvvisa.

E nessuna parola, oggi, potrà colmare il vuoto immane nella famiglia della “Banda Musicale Apolline Bianchi” di Bassano in Teverina, per la scomparsa prematura del Maestro Pierluigi Carlo De Santis. Il Maestro.

Un Maestro di Banda, un musicista, un amante innamorato della musica, un amico, un

fratello maggiore ed un papà. Uno di quelli giovani e alla vecchia maniera, a cui basta la

parola giusta per rompere il ghiaccio ed amalgamare in un attimo l’ottantenne con il

ragazzino.

Una persona con quei Valori con la maiuscola: educazione, buon senso, rispetto,

dedizione e serietà. La musica, la Famiglia, la Banda, la socialità, i punti fermi di quella che

è una guida presente e costante per i suoi “ragazzi”, che tanto amava e per i quali tanto si

prodigava, nell’insegnare la musica, nell’insegnare ad amarla, senza mai dimenticare, però,

di essere prima una Guida. Un maestro di vita.

Giunto non da molti anni alla banda di Bassano in Teverina, per ” dare una mano alla banda ed al paese” (come era solito dire.), in poco tempo ha saputo scardinare schemi tradizionali, con determinazione e tenacia, generando nell’animo di ciascuno uno stimolo nuovo ed inaspettato. In poco tempo, un bassanese doc.

Un vulcano irrequieto ed instancabile, che è arrivato con forza e determinazione e se ne è andato in punta di piedi, in silenzio, quasi per non distogliere la nostra attenzione dall’obiettivo progettato, sudato e condiviso: far crescere la Banda, i giovani allievi, il paese.

Con la stessa determinazione ha lottato con un destino ingrato, che lo ha messo a dura

prova fino al termine, con la forza dell’Uomo che era e della Fede che lo ha accompagnato

sempre.

A noi resta il vuoto incolmabile dell’uomo, dell’Amico, del Maestro. A noi resta

l’insegnamento indelebile di una passione costante e l’esempio di determinazione ed abnegazione, che non potremo mai dimenticare.

Non ci sono più le parole adatte, in questo momento, ma un angolo del nostro cuore, di tutti noi, è stato e sarà per sempre del Maestro Pierluigi.

Alla moglie, signora Elisa, alla figlia Sara ed alla famiglia, le più sincere condoglianze dalla

Banda Musicale “Apolline Bianchi” di Bassano in Teverina.

La sua Banda

“Banda Musicale Apolline Bianchi”

Condividi la notizia:











4 ottobre, 2020