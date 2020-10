Ecco il nuovo Dpcm: ristoranti e bar chiusi alle 18, ma aperti la domenica

Coronavirus - Il premier Conte ha firmato il decreto in nottata - Misure in vigore fino al 24 novembre - IL TESTO COMPLETO

Condividi la notizia:











Roma – Ristoranti e bar chiusi alle 18. Stop per palestre, teatri e cinema. Didattica a distanza potenziata al 75%.

Queste alcune delle misure che sono contenute nel nuovo Dpcm. Da quanto si apprende, il testo è già stato firmato dal presidente del consiglio. Le norme saranno in vigore da lunedì 26 ottobre al 24 novembre.

L’ufficializzazione delle nuove regole anti-Covid dovrebbe avvenire in giornata con una conferenza stampa del premier.

Tra i nuovi provvedimenti c’è la chiusura dei locali pubblici alle 18. La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti potranno comunque rimanere aperti. Su questo ultimo punto era emersa qualche perplessità nella riunione di ieri, andata aventi fino a tarda notte. A pesare il parere del comitato tecnico scientifico che vedrebbe nell’apertura domenicale dei locali un possibile argine a eventuali riunioni familiari in casa.

Consentita però per i ristoranti la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitaria, fino alle 24.

Qualche perplessità sullo spostamento dei cittadini tra comuni. Nel testo ci sarebbe soltanto una raccomandazione, e non un obbligo, a limitare gli spostamenti.

Si va poi verso la chiusura di palestre, teatri e cinema.

Sospese anche le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

L’attività didattica per il primo ciclo di istruzione (materna, elementari e medie) continuerà a svolgersi in presenza. Le scuole superiori adotteranno la didattica a distanza con un potenziamento al 75%. Dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, cercando quindi di uniformare le ordinanze regionali.

– Il testo completo del Dpcm del 24 ottobre

Condividi la notizia:











25 ottobre, 2020