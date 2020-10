“Emergenza Covid, altri 380mila euro in aiuti alle famiglie”

Viterbo - Comune - L'assessora Sberna (Servizi sociali): "Un aiuto importante in virtù di quanto sta accadendo in questi giorni"

Viterbo – (g.f.) – Coronavirus, i Servizi sociali non vogliono farsi trovare impreparati.

Previsti fondi per famiglie in difficoltà. “Abbiamo altri 200mila euro – spiega l’assessora Antonella Sberna (Servizi sociali) in consiglio comunale – stanziamenti dell’amministrazione, che si aggiungono ai 180mila di aiuti alle famiglie, somma che è stabilmente in bilancio.

Abbiamo immaginato un aiuto importante, anche in virtù di quanto sta accadendo in questi giorni”.

È la prosecuzione degli interventi partiti da governo e regione, per 700mila euro di buoni alimentari, con i quali sono state date risposte a 2900 famiglie.

I servizi sociali risentono in modo sostanziale dell’emergenza Coronavirus. “I servizi sono stati rimodulati – precisa Sberna – rispetto a quanto avevamo programmato.

Tra gli interventi che abbiamo attuato, c’è stato il sollievo domiciliare, evadendo 800 richieste di viveri gratuiti e 700 di farmaci. Sono stati consegnati pacchi di viveri a duemila richiedenti, il che vuol dire circa quattromila pacchi, avendone distribuiti più di uno nel tempo”.

Il sostegno per gli affitti. “Finora 700mila euro, tra 2019 già erogato e 2020 in fase d’erogazione”.

Tirando le somme del bilancio per i Servizi sociali: “Tre milioni e mezzo di euro – spiega Sberna – sono stati dedicati a sostegno economico, povertà e gestione delle fragilità”.

22 ottobre, 2020