Finale da thriller al Rocchi, Viterbese beffata all’ultimo respiro

di Samuele Sansonetti

Viterbese – Avellino 0-1 (primo tempo 0-0).

VITERBESE (3-5-1-1): Daga; Bianchi, Mbende, Baschirotto; Simonelli (dal 18′ s.t. Falbo), Bezziccheri, Salandria, E. Menghi, Urso (dal 28′ s.t. Sibilia); Bensaja; Rossi (dal 37′ s.t. M. Menghi).

Panchina: Maraolo, Benvenuti, Calì, Ricci, Galardi, Zanon, Macrì.

Allenatore: Agenore Maurizi.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, L. Silvestri; Bernardotto (dal 5′ s.t. M. Silvestri), Burgio (dal 23′ s.t. Tito), De Francesco (dal 41′ s.t. s.t. Bruzzo), D’Angelo, Ciancio; Maniero (dal 41′ s.t. s.t. Adamo), Santaniello.

Panchina: Pane, Pizzella, Rizzo, Dossena, Mariconda, Nikolic.

Allenatore: Piero Braglia.

MARCATORI: 45’+5 D’Angelo (A).

Arbitro: Federico Fontani di Siena.

Assistenti: Mauro Dell’Olio di Molfetta e Davide Meocci di Siena.

Quarto ufficiale: Leonardo Tesi di Lucca.

L’esordio casalingo della Viterbese termina nel peggiore dei modi. Al Rocchi i laziali vengono battuti dall’Avellino all’ultimo secondo, al termine di un match equilibrato e deciso da D’Angelo al 95′.

Gli irpini passano a tempo scaduto e per i gialloblù i rimpianti sono parecchi, a partire dalla scelta di giocare con un solo attaccante per tutta la partita che a conti fatti si è rivelata poco azzeccata.

Più di una novità nel 3-5-1-1 iniziale di Maurizi: il tecnico lascia in panchina sia Calì che Matteo Menghi e schiera Bensaja alle spalle di Rossi. In difesa, al posto di Markic, c’è Bianchi che dopo appena tre minuti imbuca bene Emanuele Menghi, altra sorpresa di formazione, che dal limite dell’area conclude a lato. La densità a centrocampo, visto anche il modulo semi speculare di Braglia, dà vita a una prima mezz’ora senza particolari sussulti al di là di una conclusione di Rossi che finisce tra le braccia di Forte, uno degli ex gialloblù della partita assieme a Miceli. L’Avellino prova ad accende il match al 33′ con un destro di Maniero respinto da Daga ma anche questa occasione rimane un caso isolato.

Stesso copione anche nella ripresa: tanto fraseggio, gioco frammentato e pochissimi spunti. Il primo è della Viterbese con Urso che al 56′ tenta la volée dalla distanza ma non inquadra la porta. Al 63′ arriva l’esordio in gialloblù di Falbo (in campo al posto di Simonelli) ma Rossi rimane ancora troppo isolato. Nonostante questo l’ex Lazio rimane il più pericoloso dei suoi e al 68′ sfiora la rete con uno stop e tiro che sfiora il palo destro di Forte. Al 75′ grosso rischio per la difesa laziale con il tentativo di Miceli respinto da Daga. Nel finale proteste gialloblù per due presunti rigori, doppio giallo per il neoentrato Matteo Menghi e doccia gelata a tempo ormai scaduto con l’1-0 di D’Angelo in mischia, che regala tre punti agli ospiti tra l’incredulità della squadra di casa.

Prima dell’incontro, infine, ha fatto il suo debutto ufficiale il nuovo inno della squadra, cantato in anteprima da Federico Meli. Il titolo, come il coro simbolo della curva Nord, è “Vorrei che fosse ogni giorno domenica”.

Serie C – girone C

seconda giornata

domenica 4 ottobre

Paganese – Ternana 0-3 (sabato)

Viterbese – Avellino 0-1 (sabato)

Bari – Teramo

Monopoli – Catania

Palermo – Potenza

Turris – V. Francavilla

Vibonese – Juve Stabia

Catanzaro – Trapani

Casertana – Foggia (rinviata a mercoledì 4 novembre)

Bisceglie – Cavese (rinviata a mercoledì 28 ottobre)

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 4 2 1 1 0 3:0 3 Casertana 3 1 1 0 0 3:0 3 Teramo 3 1 1 0 0 2:0 2 Bari 3 1 1 0 0 3:2 1 Potenza 3 1 1 0 0 2:1 1 Monopoli 3 1 1 0 0 2:1 1 Vibonese 3 1 1 0 0 1:0 1 Avellino 3 1 1 0 0 1:0 1 Paganese 1 2 0 1 1 1:4 -3 Viterbese 1 2 0 1 1 0:1 -1 Bisceglie 0 0 0 0 0 0:0 0 Foggia 0 0 0 0 0 0:0 0 Turris 0 0 0 0 0 0:0 0 V. Francavilla 0 1 0 0 1 2:3 -1 Juve Stabia 0 1 0 0 1 1:2 -1 Catanzaro 0 1 0 0 1 1:2 -1 Cavese 0 1 0 0 1 0:1 -1 Palermo 0 1 0 0 1 0:2 -2 Trapani -1 1 0 0 1 0:3 -3 Catania -3 1 0 1 0 1:1 0

