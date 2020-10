Forza Italia non si presenta, salta il primo appello per il bilancio

Viterbo - Consiglio comunale - Inizia in salita la seduta - Tutti i consiglieri del partito del sindaco Arena assenti - Lo scontro in maggioranza continua

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Forza Italia, tutti assenti i consiglieri comunali e salta il primo appello del consiglio comunale. Lotti, Marini, Muroni e Achilli non pervenuti.

Parte male la prima delle due sedute convocate per approvare il bilancio di previsione 2020.

Complice qualche altro rappresentante di maggioranza in ordine sparso che non ha risposto all’appello, non ci sono i numeri e al presidente del consiglio Stefano Evangelista non rimane che rimandare tutto alle 10,30 per la seconda chiamata.

Perché nel frattempo l’opposizione, avendo visto la malaparata, non ha risposto. Quindi, solo sedici tra presenti in sala del consiglio e collegati sono pochi.

Non un bel segnale la contemporanea assenza di tutti i componenti del gruppo di Forza Italia, il partito del sindaco Giovanni Arena, presente in consiglio. Lo scontro in maggioranza continua e ogni occasione è buona per marcare le differenze.

Dalle più banali a quelle di sostanza, come l’approvazione (in forte ritardo) di un bilancio, su cui pesano forti critiche per alcune spese, a cominciare da quelle per il Natale. Da tagliare con emendamenti, pure del centrodestra.

Ma gli azzurri si sono già distinti in fase di presentazione degli emendamenti, non sottoscrivendo quello maxi proposto dal resto della coalizione, FdI, Lega e Fondazione, proponendone quattro propri. Evidentemente non è bastato e qualcosa andava ancora limata. Pare che lo scontro in corso sia proprio sugli emendamenti presentati dall’azzurro Muroni.

Alla ripresa dei lavori, per il secondo appello tutti presenti, tranne Fabrizio Purchiaroni (Forza civica). Ma non vuol dire che in 30 minuti tutti si sia appianato, più che altro, il secondo appello saltato avrebbe fatto saltare l’intera sessione sul bilancio, con conseguenze non proprio piacevoli per la maggioranza.

28 ottobre, 2020