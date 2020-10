Giorgio Giardino (Forza Italia giovani Vetralla): “Giù le mani dallo sport”

Viterbo - La manifestazione si terrà domani, 29 ottobre, alle 12 in piazza del Plebiscito

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il mondo dello sport e della ristorazione è messo in ginocchio.

Coronavirus, nuovo Dpcm: tutte le società sportive e gli istruttori aderenti all’osservatorio per lo sport e il turismo sportivo della provincia di Viterbo si sono dati appuntamento alle 12 di domani, giovedì 29 ottobre, in piazza del Plebiscito Viterbo per una mobilitazione per dire “Giù le mani dallo sport” e per dimostrare il proprio disappunto sulla decisione, da parte del governo, di chiudere nuovamente palestre, piscine e centri sportivi nonostante in questi luoghi i contagi siano stati, finora, pari allo zero.

E’ impensabile dare un aut aut alle palestre e alla ristorazione che, non solo hanno dovuto subire una chiusura prolungata e dovuto affrontare un ingente carico di spese per adeguarsi alle norme di sicurezza, ma si trovano ora a dover pagare per una cattiva gestione da parte del governo o di poche imprese meno ligie all’applicazione dei protocolli di sicurezza.

Il governo faccia la sua parte e, valuti senza dare un taglio netto a un settore che rischia seriamente di soccombere. Non è giusto che a pagare si ritrovino solo i cittadini, da tempo esasperati e in ginocchio, che non possono più permettersi di aspettare. Il tempo è ormai scaduto.

Giorgio Giardino

Responsabile giovani Forza Italia Vetralla

28 ottobre, 2020