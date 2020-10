Ibrahimovic testimonial della regione Lombardia: “Non sei Zlatan, non sfidare il virus”

Milano – L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic diventa testimonial della campagna di sensibilizzazione della regione Lombardia per il rispetto delle norme in materia di Coronavirus.

“Il virus mi ha sfidato e io ho vinto – dice Zlatan nello spot -. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa e rispetta le regole: distanziamento e mascherina sempre. Vinciamo noi”. Al termine del video il calciatore indossa una mascherina chirurgica.

Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto pubblicamente ringraziare il calciatore per il suo contributo alla campagna di sensibilizzazione. “Grazie Ibra per questo importante contributo – ha scritto Fontana sul suo profilo Facebook -. Insieme vinciamo! Zlatan Ibrahimović a fine settembre risultò positivo al Coronavirus, il suo commento fu:”Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi? Cattiva idea. Dopo 15 giorni di stop, Zlatan torna in campo. L’idea di coinvolgere Ibra mi è venuta vedendolo giocare la sera del derby, ho pensato che avrebbe potuto aiutarci a lanciare un messaggio. Lui ha accettato l’invito dimostrando una grandissima sensibilità e assoluta disponibilità. Per questo lo ringrazio”.