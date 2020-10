Il lago di Vico dalla pedana dei deltaplani

Caprarola – Fino a dove arriva il tuo vedere, me lo chiedo ogni volta, e ogni volta scatto una fotografia, appena metto i piedi sulla pedana del parapendio posta a nord del cratere vulcanico del lago di Vico. Un luogo che ti toglie il fiato appena uno si affaccia e guarda l’infinito. Sarà la sensazione di toccare le nuvole, oppure quella paura di volare che in me. Ma come passo mi fermo scendo e scatto la fotografia in qualsiasi giorno dell’anno. Con la luce calda dell’autunno, quella fredda dell’inverno, quella fresca dell’estate, dopo un temporale primaverile. E ogni volta mi porto via un’immagine diversa e che ogni volta mi rasserena nel realizzarla, nello stesso tempo mi offre la più bella vista del lago di Vico e di tutta la natura che lo circonda. Maurizio Di Giovancarlo Immagini Maurizio Di Giovancarlo/Tuscia Fotografia