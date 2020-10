“Le mascherine all’aperto sono utili come i preservativi per masturbarsi da soli a letto”

Sutri - Vittorio Sgarbi commenta l'ordinanza della regione Lazio - VIDEO

Sutri – “Le mascherine all’aperto? Utili come indossare il preservativo andando a letto da soli”.

Vittorio Sgarbi, critico d’arte e sindaco di Sutri, commenta così in un video che ha postato sul web e che ha subito scatenato centinaia di reazioni, l’ordinanza firmata questa mattina dalla regione Lazio che impone l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto anche di giorno. Eccezion fatta per bambini sotto i sei anni, per persone affette da particolari patologie e chi pratica sport negli spazi aperti.

Un provvedimento, sostiene il primo cittadino, utile come indossare dispositivi anticoncezionali, seppur a letto da soli.

E se la prende con “Zingaretti e tutti quelli che ritengono di limitare le libertà garantite dalla costituzione con delle formule probabili di garanzia, ma non accettate”. Il noto critico d’arte prosegue dicendo che le mascherine non avrebbero “nessuna efficienza di tutela. E’ un’invenzione. Forse. E su quale logica uno ti impone uno strumento improbabile?”.

“Sarebbe come proporre a uno di portare il preservativo quando dorme da solo – conclude – e dirgli di farsi una sega”.

2 ottobre, 2020