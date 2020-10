La natura è una meravigliosa avventura: Clorophilla Festa della natura per bambini vi aspetta il 3 e 4 ottobre 

Viterbo - Dalle 10,30 alle 18,30 in strada Ponte Sodo

Viterbo – sponsorizzato – Attività esperenziali, laboratori, racconti magici, percorsi e incontri dedicati ai bambini e alle famiglie. Questa la ricetta di Clorophilla Festa della natura per bambini, ideata e organizzata da L’orto delle idee in collaborazione con Agriland-Il Giardino di Filippo, che vi aspetta con la sua sesta edizione, il 3 e 4 ottobre, dalle 10,30 alle 18,30, a Viterbo in strada Ponte Sodo.

“La pandemia del Coronavirus può rappresentare oggi più che mai un’occasione per ripensare al mondo ed al tempo dei bambini – raccontano Simona Santicchia e Chiara de Santis organizzatrici dell’evento – aver a cuore il legame profondo che c’è tra noi e la natura fa parte da sempre dell’esperienza di Clorophilla”.

Clorophilla Festa della natura per bambini dedica ai bambini e alle famiglie tante attività coinvolgenti e divertenti. Passeggiate alla scoperta della natura e dei suoi luoghi segreti. Racconti magici dei grandi occhi del cavallo. Viaggi nel microcosmo dell’orto tra fiori e verdure. Coccole e curiosità tra asini, galline, caprette e pecore. Incontri di buon cibo e laboratori esperenziali, sensoriali e di manipolazione in collaborazione con Slow Food Viterbo e Tuscia. Letture magiche per raccontare gli animali e la loro bellezza. Balli al ritmo dell’acqua, terra, fuoco, aria. Domenica 4 ottobre alle 18 premiazione dei vincitori del concorso di disegno “Raccontaci il mondo che vorresti abitare” ideato da Clorophilla. I vincitori sono Sara Pompa, 5 anni, di Viterbo – Ruben Calantropio, 5 anni, di Torino – Elisa Andrada, 10 anni, di Brescia – Federica De Luca, 9 anni, di Avellino. Il premio per ogni bambino e bambina è un buono acquisto per libri. “Siamo entusiasti che così tante città abbiano abbracciato il pensiero dedicato nel nostro concorso”, concludono le organizzatrici.

Le attività sono per le famiglie e i bambini da 3 a 10 anni. L’organizzazione è curata seguendo i protocolli anti-Covid19, come previsto dalle linee guide nazionali e regionali in materia sanitaria. Il contributo è di 3 euro per i bambini e 5 euro per gli adulti e consente di accedere a tutte le attività, i laboratori e gli spazi nel corso della stessa giornata. Gratuito per i bambini fino a due anni. In caso di pioggia il programma sarà rimodulato e le attività si svolgeranno al coperto. E ricordate, i bambini non sono idrosolubili!

Clorophilla è patrocinata dal comune di Viterbo, Asl di Viterbo e regione Lazio e realizzata anche grazie al sostegno di realtà sensibili al tema come Prenatal, Casa di qualità, MyPrint, Weleda, Cassa edile, Confartigianato, Libreria Etruria e la partnership con realtà imprenditoriali e associazionistiche del territorio.

Tutte le informazioni su www.lortodelleidee.com/clorophilla

Facebook Clorophilla Festa della natura per bambini

– tel. 347.9409658

3 ottobre, 2020