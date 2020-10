“La sede dei vigili del fuoco sulla Cassia nord è soltanto l’ennesima cattedrale nel deserto”

Viterbo - Gianluca Cannone (Conapo): "Ci è stato consegnato soltanto un terzo della caserma. E la parte che ci è stata data ha tutta una serie di problemi. E' venuto giù anche un pezzo del soffitto della sala operativa" - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – Scoppia la bomba dei Vigili del fuoco. Questa mattina, a Viterbo, in piazza del comune, dove ha sede il palazzo di governo del prefetto Giovanni Bruno.

“Abbiamo chiesto questo incontro al prefetto – ha detto con estrema chiarezza Gianluca Cannone della segreteria regionale del Conapo, il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco – perché vogliamo far sapere a tutti i cittadini che la nuova sede dei Vigili del fuoco di Viterbo è l’ennesima cattedrale nel deserto. Ci hanno consegnato soltanto un terzo della caserma. E questa parte che ci è stata consegnata già cade a pezzi. Pochi giorni fa è caduta una parte del soffitto della sala operativa. A soli due anni dall’inaugurazione”.

Viterbo – La manifestazione dei Vigili del fuoco del Conapo

La caserma dei Vigili del Fuoco di Viterbo è stata aperta appena due anni fa, nell’estate del 2018. Da quel momento in poi i Vigili si sono trasferiti lungo la Cassia nord, all’imbocco della trasversale Orte Civitavecchia.

Il sindacato chiede che la caserma di Viterbo venga ultimata, ristrutturando, a questo punto, anche il terzo inaugurato due anni fa e già, come ha detto Cannone, in condizioni tutt’altro che ottimali.

“Siamo un po’ buttati lì, a una vita disagiata”, ha poi aggiunto Danilo Martoni della segreteria provinciale del Conapo.

Viterbo – Gianluca Cannone del Conapo

In piazza del comune, questa mattina c’erano una ventina di militanti del Conapo. In attesa che il prefetto riceva una loro delegazione. Cosa prevista per la tarda mattinata.

“Come posizione la nuova sede sarebbe anche ottimale – spiega Cannone -. Il problema è che non ci sono il castello di manovra, gli uffici e neppure la mensa”. Cioè, non ci sono gli uffici, la mensa e quello che serve all’addestramento di un vigile del fuoco.

“Per usufruire della mensa di servizio – racconta il segretario provinciale del Conapo Danilo Martoni – dobbiamo andare all’altra sede con i mezzi, nel centro di Viterbo, facendoci 10 chilometri tra andata e ritorno. Ogni giorno”. Quindi, un vigile, a Viterbo, dopo, si suppone, una serie di interventi nel corso della mattina, per andare a pranzo dovrebbe rientrare nella sede sulla Cassia nord, prendere i mezzi e spostarsi nel centro storico e poi tornare indietro in vista di altri interventi da fare. E in quest’ultimo periodo, come del resto sempre per i vigili, ce ne sono stati diversi. Causa il maltempo e un territorio che sembra proprio cadere a pezzi.

Viterbo – Danilo Martone del Conapo

“La condizione del Vigile del fuoco nella sede centrale di Viterbo . prosegue Martoni – è pressappoco vergognosa. Non abbiamo una stanza per stare insieme e condividere la giornata. Non c’è un’aula didattica dove fare addestramento, il castello di manovra non c’è stato consegnato quindi non possiamo fare l’addestramento canonico del vigile del fuoco. Siamo un po’ buttati lì, a una vita disagiata”.

Viterbo – La manifestazione dei Vigili del fuoco del Conapo

C’è poi il problema della sede distaccata di Civita Castellana, polo strategico della provincia di Viterbo, a cavallo tra la Tuscia e l’area metropolitana romana.

“Una sede del 1991”, spiega Martoni. Quindi sostanzialmente recente. “Nella quale – continua il segretario provinciale del Conapo – non vengono fatti i lavori. Ci sono i servizi igienici in condizioni pietose. I colleghi non hanno più di una doccia per lavarsi alla fine del servizio, impianti elettrici e idraulici fatiscenti, infiltrazioni, muffe. La sede ha bisogno assoluto di lavori di ristrutturazione. Non è questa la condizione per far lavorare i vigili del fuoco”.

Viterbo – La manifestazione dei Vigili del fuoco del Conapo

Cosa chiede il Conapo al prefetto? “Al prefetto – conclude Cannone – chiediamo un intervento per far ripartire immediatamente i lavori. proviene dalla nostra amministrazione e conosce i nostri iter. Lui è la persona giusta”.

Daniele Camilli

Multimedia: Fotogallery: La manifestazione dei Vigili del fuoco a piazza del comune – Video: La protesta del Conapo



12 ottobre, 2020