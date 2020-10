“L’amministrazione non lascerà sole le famiglie”

Vejano - Appartamento in fiamme - La sindaca Teresa Pasquali ringrazia i tanti che si sono dati da fare per trovare un alloggio a chi non sapeva dove andare

Vejano – Riceviamo e pubblichiamo – È terminata una giornata dura, molto dura. Purtroppo una giovane vita è stata spezzata, e di questo siamo tutti sinceramente e profondamente addolorati.

Quali che siano le cause di questa sciagurata tragedia, l’esito principale è stata la drammatica scomparsa di un essere umano. Saranno poi le indagini a stabilire le cause dell’incendio, e l’amministrazione comunale seguirà con attenzione tutte le procedure conseguenti e necessarie al ripristino e alla dichiarazione di agibilità dell’edificio, non lasciando sole le famiglie.

Per oggi, vogliamo ringraziare sentitamente la protezione civile, l’Arma dei carabinieri, i vigili del fuoco, la parrocchia, la Caritas e i tanti cittadini che si sono prodigati nel cercare un alloggio per coloro che non avevano altro luogo dove andare, per reperire della mobilia e degli elettrodomestici necessari, i dipendenti comunali che ci hanno aiutato con transenne e caldaie, sino a chi ha recuperato una lastra per aprire la porta di casa di una famiglia ‘sfollata’ rimasta bloccata.

Non vorrei dimenticare nessuno, ma giusto per raccontare questa domenica di telefonate e soluzioni trovate all’impronta, in cui le Forze dell’ordine e i Vigili hanno lavorato senza sosta facendo anche più del dovuto, onorando i loro Corpi e meritando la nostra riconoscenza ed il rinnovato rispetto che è loro dovuto.

Un giorno, infine, in cui l’intera comunità si è attivata e si è resa disponibile, e che ha fatto sì che, pur nel dolore e nel dispiacere per il tragico evento e per le difficoltà che le famiglie del palazzo colpito andranno ad affrontare, mi sia sentita davvero orgogliosa di essere Sindaco di Vejano, non per il mio merito ma per merito dei vejanesi e del loro grande cuore.

Teresa Pasquali sindaco di Vejano

19 ottobre, 2020