Il Lazio verso il coprifuoco dalle 24 alle 5

Covid-19 - Il presidente Zingaretti pronto a firmare un'ordinanza di trenta giorni che blocca le uscite e la circolazione notturna

Condividi la notizia:











Roma – (s.s.) – Il Lazio verso il coprifuoco notturno.

Il presidente della regione, Nicola Zingaretti, è pronto a firmare un’ordinanza che blocca la circolazione dalle 24 alle 5.

Secondo quanto trapela dalle prime indiscrezioni, il provvedimento entrerà in vigore venerdì prossimo e durerà almeno trenta giorni. Come nella fase di lockdown, si potrà uscire soltanto per motivi di lavoro o di urgenza.

Sempre a livello regionale è previsto un aumento sostanziale della didattica a distanza sia per le scuole superiori che per le università. Queste ultime dovrebbero raggiungere un livello di lezioni online del 75%.

Nelle ultime 24 ore nel Lazio, su un totale di oltre 20mila tamponi, si sono registrati 1219 casi positivi. Si sono inoltre registrati 16 decessi e 33 guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi è del 5,9%.

Condividi la notizia:











21 ottobre, 2020