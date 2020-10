“L’Etruscapodimonte si ritira… per colpa del Covid”

Sport - Calcio - L'annuncio del direttore sportivo Vincenzo Valissera

Capodimonte – Riceviamo e pubblichiamo – L’Etruscapodimonte si ritira.

Poco prima dell’inizio del campionato, con una riunione lampo, la compagine lacustre chiude prima di iniziare la stagione. Il motivo? Covid-19.

Abbiamo iniziato la stagione già consapevoli delle difficoltà che ci sarebbero state, ma dopo 18 campionati di fila non volevamo smettere per colpa di un virus. Quindi ci siamo rimboccati le maniche e, come prevedeva il protocollo, abbiamo predisposto campo, società, dirigenti e allenatore per rispettare tutte le norme previste.

Dopo circa un mese di preparazione la situazione contagi è esplosa e, come vediamo, ogni giorno peggiora. A quel punto abbiamo preso una decisione drastica: ci chiediamo come è possibile permettere di giocare a calcio nei campi di provincia quando per portare a spasso il cane serve la mascherina… Come è possibile chiudere gli occhi davanti a un’incoerenza spaventosa da parte di chi prende le decisioni. Noi, da parte nostra, dobbiamo tutelare sia la salute che la vita lavorativa dei nostri tesserati e l’attuale protocollo non riesce a tutelare né l’una né l’altra delle due cose.

Io, da direttore sportivo con diversi anni d’esperienza, non mi faccio obbligare a esporre i miei tesserati a un continuo rischio. Abbiamo fatto tante stagioni con continui sacrifici, una stagione di stop non uccide nessuno. Iniziare sarebbe far partire una carrozzone che non può finire. Decine e decine di partite rinviate per recuperarle quando? Decine e decine di giocatori contagiati, con rischio di salute e soprattutto di quarantena e niente lavoro.

Ogni giorno mi chiamano decine di società che sperano che tutto si fermi. Parlo con decine di giocatori che hanno paura e vanno al campo con il terrore del virus e della quarantena. Mi chiedo: questo è calcio? Questo è divertimento? Nel frattempo tutti vogliono, tutti vorrebbero ma nessuno fa niente. Aspettano…

Noi ci siamo presi i nostri rischi e le nostre responsabilità. Parlo a tutti i dirigenti e presidenti: chiudete finché siete in tempo. Io, come tanti altri presenti da anni, sappiamo che questo sport da noi in queste condizioni non è praticabile. Noi, come sempre, quando sarà tutto in sicurezza, torneremo. Ma questa stagione stiamo a casa.

Vincenzo Valissera

Direttore sportivo Etruscapodimonte

24 ottobre, 2020