“Macera lascia una forte e positiva impronta in città”

Viterbo - Comune - Il saluto del sindaco Arena al questore che lascia l'incarico nel capoluogo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco Giovanni Maria Arena per il questore Massimo Macera, a pochi giorni dal termine del suo incarico a Viterbo – Rivolgo un sentito ringraziamento al questore Massimo Macera per il lavoro che ha svolto sul nostro territorio, fin dal giorno del suo arrivo.

Un lavoro contraddistinto da un forte spirito di collaborazione con tutte le istituzioni, per la sicurezza dei cittadini.

Come sindaco posso dire che Macera lascia a Viterbo una forte e positiva impronta del suo passaggio, ricca di umanità e disponibilità. Sarà sempre il benvenuto in questa città, per la quale, in più occasioni, nel suo ruolo di questore e di semplice cittadino, ha mostrato grande attenzione, considerazione e rispetto.

I più sinceri auguri di buon lavoro da parte mia e della città di Viterbo per il nuovo incarico che lo attende a Parma.

Giovanni Maria Arena Sindaco di Viterbo

30 ottobre, 2020