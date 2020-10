Magia di Rossi, ma il Bisceglie trova il pari al 90′

Sport - Calcio - Serie C - Alla Viterbese non basta il colpo di tacco dell'attaccante per trovare la seconda vittoria consecutiva - La squadra pugliese, rimasta in dieci uomini, pareggia in dieci allo scadere

di Samuele Sansonetti

Viterbese -Bisceglie 1-1 (primo tempo 1-0).

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bianchi, Bezziccheri (dal 35′ s.t. Sibilia), Bensaja (dal 20′ s.t. De Falco), Salandria (dal 35′ s.t. Besea), De Santis; Rossi (dal 14′ s.t. Cappelluzzo), Tounkara (dal 35′ s.t. M. Menghi).

Panchina: Maraolo, Benvenuti, E. Menghi, Galardi, Zanon, Macrì, Scalera.

Allenatore: Agenore Maurizi.

BISCEGLIE (3-4-3): Russo; Altobello (dal 3′ s.t. De Marino), Priola, Vona; Pelliccia, Cittadino (dal 23′ s.t. Ferrante), Maimone, Tarantino (dal 23′ s.t. Giron); Padulano (dall’11’ s.t. Mansour), Musso (dall’11’ s.t. Rocco), Sartore.

Panchina: Spurio, Manfrellotti, Zagaria, Cigliano, Vitale, Lauria, Casella.

Allenatore: Giovanni Bucaro.

MARCATORI: 16′ p.t. Rossi (V), 45′ s.t. Sartore (B).

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi.

Assistenti: Massimiliano Bonomo di Milano e Vincenzo Adriano Catucci di Pesaro.

Quarto ufficiale: Valerio Crezzini di Siena.

Se le partite non le chiudi, la beffa è dietro l’angolo.

Uno degli assunti più arcaici del mondo pallonaro si ripropone in maniera attuale al termine di Viterbese – Bisceglie.

Sull’1-0 fino al 90′ grazie a una magia di Rossi, i gialloblù vengono ripresi sul finale dalla squadra avversaria rimasta in dieci uomini. Due punti persi e tanta delusione per Maurizi.

In un Rocchi tornato a porte aperte la formazione di casa, quasi la stessa vista domenica a Cava de’ Tirreni, non gioca di certo la sua miglior partita. Viste le assenze di Falbo, Simonelli e Urso il tecnico romano si affida a Bianchi e De Santis sulle corsie di centrocampo, mentre Bucaro ne cambia cinque e stravolge totalmente l’attacco (domenica c’erano Mansour, Rocco e Vitale, oggi Padulano, Musso e Sartore).

Nonostante le sorprese di formazione il primo tempo è tutt’altro che spettacolare e si basa su due fiammate, una per parte, tra l’8′ e il 16′. Ad aprire le danze è il Bisceglie, con un destro secco di Cittadino che si schianta sull’incrocio dei pali. Otto minuti più tardi è la volta di Rossi, protagonista del secondo gol consecutivo con la maglia della Viterbese. Bellissima la realizzazione dell’attaccante gialloblù, su schema di calcio d’angolo di Salandria: battuta corta sul primo palo, colpo di tacco e palla sul secondo palo a superare Russo. Nei minuti successivi e fino al fischio finale poco o nulla: un tentativo dalla distanza di Pelliccia, un giallo per Tounkara dopo aver allontanato il pallone e squadre a riposo sull’1-0.

Nella ripresa Bucaro torna sui suoi passi e dopo il cambio forzato tra De Marino e Altobello inserisce Rocco e Mansour, in attacco, al posto di Padulano e Musso. Maurizi si gioca la carta De Falco, tenuto inizialmente a riposo, per Bensaja con Cappelluzzo che poco prima fa rifiatare Rossi. Le sostituzioni, però, sono l’unico spunto di inizio una ripresa in cui si contano più interruzioni che giocate. Nel finale, ancor più frammentato, ultimi cambi da entrambe le parti, rosso De Marino per doppia ammonizione e pari inaspettato di Sartore proprio a ridosso del fischio finale. Una vera doccia ghiacciata per la squadra di casa.

Serie C – girone C

sesta giornata

mercoledì 21 ottobre

Paganese – V. Francavilla 0-0

Casertana – Catanzaro 0-0

Palermo – Turris

Potenza – Teramo 1-1

Viterbese – Bisceglie 1-1

Catania – Ternana 1-3

Monopoli – Bari 0-0

Juve Stabia – Cavese (giovedì)

Foggia – Avellino (giovedì)

Riposa: Vibonese

Serie C – girone C

classifica

(in aggiornamento)

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 12 6 3 3 0 12:4 8 Teramo 11 5 3 2 0 8:2 6 Bari 11 5 3 2 0 10:5 5 Turris 10 4 3 1 0 5:2 3 Vibonese 8 5 2 2 1 8:5 3 Catanzaro 8 5 2 2 1 4:3 1 Avellino 7 3 2 1 0 3:0 3 Juve Stabia 7 5 2 1 2 4:4 0 Bisceglie 7 4 2 1 1 6:4 2 Catania (-4) 6 5 3 1 1 5:4 1 Potenza 5 5 1 2 2 5:9 -4 Monopoli 5 5 1 2 2 3:5 -2 Viterbese 5 6 1 2 3 4:7 -3 Casertana 3 4 0 3 1 5:7 -2 Foggia 3 3 1 0 2 4:5 -1 Paganese 3 6 0 3 3 3:10 -7 V. Francavilla 2 6 0 2 4 5:9 -4 Cavese 1 4 0 1 3 2:6 -4 Palermo 1 4 0 1 3 1:6 -5

